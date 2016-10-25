Суд продлил арест журналисту РБК Соколову

Мосгорсуд продлил на 14 суток срок ареста журналисту РБК Александру Соколову, который уже больше года находится в изоляторе. Об этом сообщается на сайте РАПСИ.

Соколов проходит по делу об экстремизме и находится под стражей с 29 июля 2015 года. Он пробудет там до 11 ноября 2016 года.

Корреспондент РБК, бывший главный редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, а также их единомышленник Валерий Парфенов были членами организации «Армия воли народа», признанной экстремистской и запрещенной в 2010 году.

Как предполагает следствие, Соколов, Мухин и Парфенов продолжили деятельность в организации «Инициативная группа по проведению референдума "За ответственную власть"». Сторонники группы продвигали идею оценки работы властей по истечению срока их полномочий. По версии СК РФ, ее целью было «расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и смены существующей власти нелегальным путем».

Всем трем фигурантам дела предъявлены обвинения по статье 282.2 УК РФ (организация экстремистской деятельности). При этом подозреваемые не признают своей вины.