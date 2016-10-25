Правозащитники предложили исключить Россию из СПЧ ООН

Правозащитные и гуманитарные организации — в общей сложности более 80, включая Human Rights Watch, — в преддверии голосования о составе Совета ООН по правам человека (СПЧ) призвали исключить из него Россию, пишет The Independent.

Причиной призыва стала ситуации в Сирии, где Россия, как утверждают правозащитники, действует вразрез с ее утверждениями о приверженности правам человека.

Речь идет о вето, которое Москва наложила на резолюции о прекращении огня в сирийском городе Алеппо, и поддержке нанесения авиаударов.

В настоящее время РФ вместе с Хорватией и Венгрией претендует на право представлять в СПЧ ООН Восточную Европу.

Напомним, 21 октября СПЧ одобрил британский проект резолюции о проведении независимого расследования ситуации в Алеппо с целью установить и наказать виновных в нарушениях международного права. На голосовании проект поддержали 24 государства, семь выступили против, 16 воздержались.