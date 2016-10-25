В Сочи построят Центр спортивной медицины за 6,6 млрд рублей

По предложению Минздрава России в Сочи будет создан Центр спортивной медицины стоимостью 6,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Предполагается, что бо́льшую часть средств — 4,4 млрд рублей — внесет инвестор. Государство будет софинансировать оснащение центра оборудованием, для этого из федерального бюджета будет выделено 2,2 млрд рублей.

Для поиска инвестора будет проведен конкурс, с победителем заключат концессионное соглашение. То есть инвестор вложит свои деньги, а затем будет получать доход от эксплуатации центра.

Медкомплекс будет состоять из стационара, клиники восстановительного лечения и поликлиники.

Цель строительства центра — «создание конкурентоспособных по отношению к зарубежным клиникам услуг в сфере лечения и медицинской реабилитации спортсменов сборных команд России».