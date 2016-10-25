В ЕГЭ по литературе решили оставить только творческие задания

На заседании коллегии Минобрнауки глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал о том, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе будет состоять только из творческих заданий. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас разрабатывается новая модель экзамена по литературе, когда мы хотим отказаться от заданий, когда пишется правильный ответ. Практически полностью мы перейдем к творческим заданиям, которые максимально оценивают творческие способности школьников», — рассказал Кравцов.

Глава Рособрнадзора отметил, что школьники стали больше читать и выбирать литературу в качестве ЕГЭ.

Кравцов также рассказал о планах Рособрнадзора полностью печатать задания ЕГЭ прямо в экзаменационных аудиториях. Он отметил, что в прошлом году почти треть таких аудиторий работали по этой технологии.

«Мы планируем в 2019 году полностью перейти на технологии печати и сканирования экзаменационных заданий непосредственно в пункте проведения экзамена», — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что «это полностью исключает человеческий фактор в обработке результатов. Нет необходимости учителям и членам государственной экзаменационной комиссии осуществлять раннюю доставку (заданий и бланков) в пункты проведения экзамена, что вызывало определенное напряжение».