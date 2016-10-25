В Москве девушка выжила после падения из окна многоэтажки

В Москве началась проверка по факту падения девушки из окна многоэтажного дома на юге столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе МВД.

Ранее СМИ сообщали, что 19-летняя девушка после ссоры с молодым человеком выбросилась из многоэтажного дома на Балаклавском проспекте.

Собеседник агентства не смог точно указать этаж, с которого упала пострадавшая. СМИ сообщали и о 11, и о 17 этаже. После падения на припаркованный автомобиль девушка осталась жива. Однако ее состояние оценивается как тяжелое.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказал агентству дежурный офицер.