Сын директора школы мог пойти на убийство из-за долга

Житель Приморского села Покровка, убивший 26-летнюю учительницу, мог сделать это из ревности или чтобы не отдавать долг. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

По одной из версий, молодой человек убил девушку из ревности к бывшему мужу, так как стало известно, что он за ней ухаживал. По другой версии — молодая учительница погибла из-за того, что сын директора школы не хотел отдавать занятые у нее в долг 140 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что подозреваемый признал свою вину, однако сообщил, что совершил убийство из личной неприязни.

После следственного эксперимента молодой человек был взят под стражу. Тело убитой до сих пор не найдено.