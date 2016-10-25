В Приморье сына директора школы обвинили в убийстве учителя

В Приморье сына директора местной школы обвинили в убийстве учительницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняет краевой главк СКР, жительница села Покровка без вести пропала 16 октября. Ей было 25 лет. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Впоследствии 19-летний подозреваемый признался, что это он совершил убийство, пояснив, что на преступление его толкнула личная неприязнь. Он рассказал, что задушил девушку и бросил ее тело в реку.

«В ходе проведения следственного эксперимента подозреваемый показал механизм своих действий на манекене, указал на место, где скинул тело в воду и где уничтожил вещи. С места происшествия изъяты не сгоревшие части одежды», — заявили в СКР.

В настоящее время сыну директора предъявили официальное объявление. Он взят под арест. Тело погибшей пока не найдено.