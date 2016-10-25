Прокуратура попросит ужесточить наказание для гонщиков на «Гелендвагенах»

Прокуратура готовит апелляцию на приговор Гагаринского районного суда Москвы по делу гонщиков на Gelandewagen, сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По мнению надзорного ведомства, владелец Gelandewagen Руслан Шамсуаров, а также его друзья Абдувахоп Маджидов и Виктор Усков должны быть осуждены не только за оскорбление представителя власти, но и по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Он также подчеркнул, что без реального лишения свободы исправление обвиняемых невозможно.

«Кроме того, прокуратура города Москвы поручила органам предварительного следствия внимательно изучить информацию, распространенную в социальных сетях участницей "гонок на Gelandewagen", о якобы имевшей личной корыстной заинтересованности неких лиц, предлагавших помочь "гонщикам" избежать уголовной ответственности», — добавил собеседник агентства.

Напомним, что 17 октября суд приговорил Руслана Шамсуарова — сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова — к исправительным работам на 300 часов. Его признали виновным в оскорблении сотрудников полиции, но оправдали по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

На автомобиле Gelandewagen 22 мая Шамсуаров-младший с друзьями устроили гонки с полицией по Ленинскому проспекту. Происходящее транслировалось в Periscope, одновременно с оскорблениями в адрес представителей правоохранительных органов.