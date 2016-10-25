МАК обнародовал причины катастрофы самолета главы Total во Внуково

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершила расследование катастрофы самолета Falcon во Внуково, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Об этом говорится на сайте ведомства.

Катастрофа произошла 20 октября 2014 года, когда де Маржери на частном самолете вылетал из Москвы. Его Falcon столкнулся со снегоуборочной машиной, все находившиеся на борту четыре человека погибли.

В МАК посчитали, что, скорее всего, катастрофа стала следствием сочетания нескольких факторов:

- нарушения в работе аэродромной службы по работе спецмашин,

- нарушение медконтроля во Внуково, что «существенно повысило риск употребления водителями алкоголя в рабочее время»,

- отсутствие связи с водителями снегоочистителей,

- «потеря водителем снегоочистителя, в организме которого обнаружен алкоголь, ориентировки при выполнении работ на летном поле, приведшая к несанкционированному выезду и остановке на рабочей ВПП»,

- то, что диспетчеры не заметили, как снегоуборщик дважды выезжал на рабочую взлетную полосу,

- ошибка экипажа, который пошел на взлет, несмотря на замеченный снегоочиститель,

- конструктивная особенность самолета Falcon 50EX, при которой управление носовым колесом осуществляется только с рабочего места капитана воздушного судна.