Суд оправдал осужденную за отношения с 13-летним

Пермский краевой суд пересмотрел дело 19-летней девушки, осужденной за связь с 13-летним мальчиком. Приговор был отменен, сообщает портал 59.ru.

Ранее она была приговорена к минимальному наказанию за половые сношения с несовершеннолетним лицом — трем годам лишения свободы.

Суд выслушал мнения потерпевших, мальчика и его родителей, а также эксперта-психолога. Мальчик не признает себя потерпевшим и заявил о том, что сам стал инициатором отношений.

«Я с ней общался и, на мой взгляд, она не похожа на взрослого человека. Ей сейчас 19, но по развитию скорее 15 лет. Она признана вменяемой. Но эксперт сказал, что она пассивная», — заявил адвокат Вадим Шпак.

Девушка приняла участие в заседании по видеосвязи из СИЗО. Суд выпустил ее под подписку о невыезде.