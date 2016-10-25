В Венгрии вызвали российского посла из-за слов Киселева о восстании 1956 года

МИД Венгрии вызвал для беседы российского посла России в Будапеште в связи с высказываниями гендиректора информагентства «Россия сегодня» и телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы посольства.

«Посла вызвали в МИД Венгрии, время согласовывается», — заявили там.

Вероятно, речь идет о колонке Дмитрия Киселева, подготовленной для его программы «Вести недели» и опубликованной на сайте Вести.ру.

В ней он пишет, что революционное настроение венгров, выступивших против просоветского руководства, «было подхвачено западными разведками, которые уже в те времена отрабатывали технологию превращения изначально мирного протеста в кровавый хаос».

«Быть может, именно тогда в Венгрии это и была первая в дружественных нам странах "цветная" революция?» — рассуждает журналист.

В венгерском МИДе заявили, что их страна не приемлет любую неуважительную позицию по отношению к восстанию 1956 года и его героям.

Восстание в Венгрии проходило с 23 октября по 9 ноября 1956 года. Оно было подавлено советскими войсками. Спустя два года советские танки вошли в Чехословакию, положив конец Пражской весне.