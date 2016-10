Cамолет British Airways совершил экстренную посадку в Ванкувере

Самолет рейса ВА 286 авиакомпании British Airways, следовавший из Сан-Франциско в Лондон, совершил экстренную посадку в Ванкувере в ночь на 25 октября. Об этом сообщает телекомпания CBC News.

Как рассказала представительница канадской больницы Лаура Коли, двадцать пять пассажиров и членов экипажа пострадали в результате задымления салона самолета и были доставлены в клинику. Двадцать человек уже осмотрены, и им оказана медицинская помощь. О состоянии еще пяти человек пока ничего не сообщается.

В самолете летели около 400 человек. Происшествие расследуют аварийные службы.

British Airways check-in desks will open at 10:00am today to help re-book passengers.@British_Airways