Петербуржца вызвали в СК из-за репоста картины Васи Ложкина

Жители Петербурга 24 октября вызвали в Следственный комитет на опрос за репост картины «Великая прекрасная Россия», которая принадлежит кисти ярославского художника Алексея Куделина или Васи Ложкина. Об этом сообщает Yaroslavl-room.ru.

Петербуржцу позвонил мужчина, который представился сотрудником СК и вызвал его на беседу под угрозой вызвать наряд полиции. Он заявил интернет-пользователю, что размещенная им в соцсети картина Васи Ложкина признана экстремистской в Красноярске.

«Ведь есть какие-то специально обученные люди, эксперты, которые и должны рассматривать этот вопрос. У них должно быть некое заключение, после которого и можно об этом говорить. А так, откуда вот взял человек эту картину? Непонятно». — так прокомментировал ситуацию сам Ложкин.

А СК Петербурга дать комментарий прессе пока не смогли. Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Сергей Капитонов и вовсе отметил, что имя художника слышит впервые.