Ватикан запретил католикам хранить дома прах близких

Ватикан опубликовал постановление о погребении мертвых и о сохранении пепла в случае кремации. Согласно документу, прах кремированных католиков теперь запрещается развеивать на суше или на море, делить между близкими, а также хранить дома.

В инструкции прописано, что хранить останки умерших можно будет исключительно «в священных, одобренных церковью местах», иначе церковь будет лишена возможности молиться об усопших.

При этом церковь не выступает против практики кремации и не запрещает ее, однако, по-прежнему рекомендует хоронить тела умерших на кладбищах или других священных местах. Отмечается, что это показывает большее уважение по отношению к мертвым.

В документе говорится также о том, что развеивание праха является проявлением «пантеизма, натурализма или нигилизма».