В WADA предупредили Россию об изоляции из-за проблем с допингом

Если Россия не изменит свое отношение к борьбе с допингом, это будет иметь катастрофические последствия для российских спортивных федераций, например, приведет к международной изоляции российского спорта, заявил на семинаре Всемирного антидопингового агентства (WADA) эксперт этой организации Питер Николсон. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам представителя WADA, «лидеры российских спортивных федераций должны мотивировать спортсменов и тренеров поддерживать чистоту спорта, предотвращать использование допинга».

«Нужно разработать дестимулирующие меры в отношении тех, кто отказывается вносить изменения, работать на чистоту спорта», — заявил спортивный чиновник.

Николсон назначен помогать Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) для того, чтобы работа этой организации соответствовала кодексу WADA.