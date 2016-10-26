Участники ABBA заявили о воссоединении в новом цифровом проекте

Участники легендарной шведской поп-группы ABBA объявили на странице коллектива в Facebook о воссоединении в 2017 году для участия в инновационном цифровом проекте. В пресс-релизе говорится, что проект «позволит новому поколению поклонников увидеть, услышать и ощутить ABBA такой, какой они ее никогда себе не представляли».

Подробностей музыканты не привели, однако сообщили, что проект будет создан совместно с английским продюсером Саймоном Фулером — создателем группы Spice Girls, который на протяжении нескольких лет инвестировал в проекты виртуальной реальности.

Его «сотрудничество с четырьмя участниками ABBA… знаменует собой ключевой момент, нужный, чтобы в полной мере реализовать возможности виртуальной реальности и изменить лицо поп-развлечений», — отмечается в пресс-релизе.

В проекте примут участие все солисты ABBA: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад.