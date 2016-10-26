Испания пересмотрит разрешение «Адмиралу Кузнецову» зайти в ее порт

Власти Испании решили пересмотреть решение, согласно которому группа кораблей Северного флота России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» могла бы зайти в порт города Сеута для пополнения запасов провианта. Об этом пишут ABC.es и El Pais.

Как заявили газете ABC в МИД Испании, запрос от России на стоянку в испанском порту «пересматривается на основании информации, поступающей от союзников и российских властей».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о беспокойстве из-за того, что «Адмирал Кузнецов» «может быть использован как база для новых ударов по Алеппо».

«Все страны НАТО понимают, что данная группа может быть использована для нанесения новых ударов по Сирии», — отметил он (цитата по ТАСС).