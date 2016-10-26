Путин назвал организаторов блокады Крыма «удивительными идиотами»

Президент России Владимир Путин считает, что организаторы энергетической блокады Крымского полуострова — преступники. Он также назвал их «удивительными идиотами», комментируя цели, которых они добивались, сообщает РИА Новости.

«Взять достаточно крупный регион, где несколько миллионов человек проживают, отключить от электроснабжения зимой… У нас правозащитные организации что-то воды в рот набрали, язык проглотили и молчат. А на самом деле это серьезное преступление», — заявил глава государства на форуме ОНФ в Крыму.

«Но для тех, кто это сделал, — это такая глупость. На что они рассчитывали? Я просто не понимаю: все станут на колени и будут просить подачки? Удивительно просто. Удивительные идиоты», — заявил Путин.

Крым был полностью обесточен в ноябре 2015 года из-за подрыва опор ЛЭП на украинской территории. Ответственность за подрыв взяли на себя активисты запрещенных в РФ крымского меджлиса, «Правого сектора» и бойцы батальона «Азов».

В апреле 2016 года в полную силу заработал энергомост в Крым из Краснодарского края. До этого электричество на полуострове вырабатывалось, в основном, генераторами.