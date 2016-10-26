Apple впервые за 15 лет отчиталась о падении прибыли

Чистая прибыль компании Apple по итогам IV квартала 2016-го финансового года снизилась на 19%, составив 9 млрд долларов — то есть по 1,67 доллара на одну акцию корпорации, следует из ее финансовой отчетности. Падение объема выручки в годовом выражении составило 9% (до 46,9 млрд долларов).

В последнем квартале нынешнего финансового года Apple продала 45,5 млн iPhone за 28,1 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 13% в денежном выражении и на 5% в количественном выражении.

Зафиксировано и падение продаж iPad с 9,8 млн до 9,2 млн устройств (6%).

Выручка от продажи планшетов производства Apple (4,2 млрд долларов) в течение года практически не изменилась.

Объем продаж компьютеров Mac в четвертом квартале 2016 года составил 5,7 млрд долларов (4,9 млн компьютеров).