Дочь чеченского миллиардера обещала ответить за «Рашку»

22-летняя студентка МГИМО Элина Бажаева, дочь чеченского миллиардера Мусы Бажаева, оказавшаяся в центре скандала из-за своего высказывания о том, что «везде лучше, чем в Рашке», заявила о готовности понести ответственность за свои слова, передает радиостанция «Говорит Москва».

Она признала свое высказывание «неосторожным», но при этом отметила, что не сама назвала Россию «Рашкой», а лишь «неаккуратно процитировала» человека, который задал ей соответствующий вопрос. «Это абсолютно не говорит о моем отношении к стране в целом», — заверила студентка.

Напомним, в соцсети Ask.fm Элину Бажаеву спросили: «В США лучше, чем в Рашке?» Девушка, уехавшая в Штаты на медовый месяц после свадьбы в Монако, в ответ написала: «Везде лучше, чем в Рашке».

Бажаева утверждает, что «Рашкой» она назвала Россию «в первый и последний раз в жизни».

Дочь миллиардера пояснила, что ее слова о нежелании возвращаться в Москву и стремлении жить в Америке связаны не с отвращением к родине, а с неприятием столичной погоды и пробок. «Из отдыха никому не хочется возвращаться», — заявила она.

По словам Элины, попытка выдать ее нелюбовь к серому небу за ненависть к России «безнравственна», и вообще она не могла представить себе, что ее слова могут стать поводом для раздувания такого конфликта.

Напомним, высказывание Бажаевой о России раскритиковали в министерстве образования и науки РФ, а ректор МГИМО Анатолий Торкунов пообещал провести со студенткой разъяснительную беседу.