Болгария начала выплачивать России долг за АЭС «Белене»

«Атомстройэкспорт» и болгарская государственная Национальная электрическая компания (НЭК) подписали соглашение о выплате страной долга России за АЭС «Белене». НЭК уже провел первый платеж в размере 5 млн евро, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в госкорпорации «Росатом».

Собеседник агентства также сообщил, что, если Болгария выплатит весь долг до 15 декабря, «Атомстройэкспорт» может отказаться от претензий по процентам к основному долгу. Их сумма составляет 23,8 млн евро.

16 июня 2016 года стало известно, что Женевский арбитражный суд принял решение взыскать с болгарской Национальной энергетической компании (НЭК) 620 млн евро в пользу «Атомстройэкспорта».

Как сообщали СМИ, в 2002 году Болгария решила разморозить приостановленное в 1990-х годах строительство АЭС «Белене». Тендер на 4 млрд долларов выиграл «Атомстройэкспорт», однако в 2012 году из-за проблем с финансированием от строительства правительству Болгарии пришлось отказаться.