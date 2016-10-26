Студию Никиты Михалкова в Москве снова обстреляли

В центре Москвы неизвестные злоумышленники обстреляли и разбили окно в помещении студии «ТриТэ» Никиты Михалкова. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь режиссера Евгения Дорофеева. Она также связала инцидент с его профессиональной деятельностью.

«Да, действительно, неизвестными лицами были расстреляны окна студии "ТриТэ" Никиты Михалкова. После инцидента мы обратились в компетентные органы. Как вы знаете, это уже не первый подобный случай. Мы продолжаем связывать данные происшествия с деятельностью Никиты Сергеевича. В первую очередь, с его авторской программой "Бесогон ТВ", которая выходит на федеральном канале, имеет широкий резонанс и регулярно подвергается нападкам со стороны тех, чьи интересы затрагиваются в этой передаче», — подчеркнула Дорофеева.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», полиция ищет подозреваемого.

В 2015 году произошел такой же инцидент.