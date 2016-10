Букеровскую премию впервые присудили писателю из США

Обладателем Букеровской премии-2016 стал американский писатель Пол Битти — автор выпущенного в минувшем году романа The Sellout («Распродажа»), передает Reuters. Ему достанется 50 тысяч фунтов стерлингов, таково денежное вознаграждение премии.

Это первый за всю историю существования литературной премии случай, когда ее присудили американцу. Председатель совета жюри Аманда Формен рассказала, что Битти выбрали победителем единогласно, а его «Распродажа» — это «роман нашего времени».

У 54-летнего темнокожего писателя The Sellout — уже четвертый по счету роман. В рецензии на него от издания The New York Times говорится, что «первые сто страниц книги — это самая язвительная и злая сотня страниц за последние десять лет американской романистики».

Главного героя «Распродажи» зовут Я, он чернокожий, но при этом хочет возродить расовую сегрегацию в американских школах и рабство.