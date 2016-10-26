Новосибирский суд оштрафовал американца за незаконное пересечение границы РФ

Гражданин США Хулио Прието признан Карасукским судом Новосибирской области виновным в незаконном пересечении государственной границы. 29-летний американец приговорен к штрафу размером 7 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Оштрафован на 7 тысяч рублей. В данный момент он освобожден из-под стражи. Теперь им занимается миграционная служба», — сказал собеседник агентства.

6 октября стало известно, что Прието, приехавший 14 сентября из Казахстана, попытался пересечь границу в обход пропускного автомобильного пункта ФСБ «Павловка». У него отсутствовала виза, и ему было отказано в проезде на территорию России. Американец был задержан пограничным отрядом и содержался под стражей.

Прието полностью признал свою вину.

Суд принял во внимание тот факт, что американец больше месяца находился под арестом, и освободил его от отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости.