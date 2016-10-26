Путин рекомендовал Аксенову каждый день следить за стройкой Керченского моста

Президент России Владимир Путин посоветовал главе Крыма Сергею Аксенову контролировать строительство моста в Крым в режиме онлайн с помощью камер видеонаблюдения. Об этом пишет «Интерфакс».

​«Нужно вывести в режиме онлайн прямо в кабинет себе камеры и смотреть каждый день, что там происходит», — пояснил Путин на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте.

Глава государства подчеркнул, что этот способ наблюдения будет самым эффективным для отслеживания сроков и качества строительства.

В ходе форума ОНФ одна из жительниц Керчи пожаловалась Путину на нарушение сроков строительства моста, а также планов по расселению жителей из района строительства.

​«Насколько я знаю, финансирование там идет без сбоев. Это задача федеральных органов власти. Вот Сергей Валерьевич (Аксенов) подтверждает, что никаких сбоев, никаких ограничений в финансировании этой программы нет», — заметил российский лидер и заверил, что в случае необходимости федеральные власти могут оказать помощь.

«Но мы же не можем там сами стоять и каждый день контролировать. А местные власти и региональные власти могут», — отметил Путин.

Введение Керченского моста в эксплуатацию запланировано на 2019 год. Его длина составит 19 километров.