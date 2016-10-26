Мемория. Андрей Белый
26 октября 1880 года родился поэт и писатель Андрей Белый
Личное дело
Андрей Белый (настоящее имя Борис Николаевич Бугаев, 1880 – 1934) родился в Москве, в семье выдающегося математика Николая Бугаева. С 15 лет начал писать стихи, лирическую прозу, фантастические и сказочные произведения, драмы. В 1899 году окончил Поливановскую гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.
Испытывая интерес к достижениям физики, химии и биологии, Борис, тем не менее, с не меньшей силой увлекается искусством, проблемами философии и эстетики. В 1901 году, по его воспоминаниям, он окончательно понимает, что должен связать свою жизнь с литературным творчеством. «Я осознаю впервые отчетливо, что мой путь – не путь науки и что естественный факультет – лишь случайная веха моего развития». Тем не менее он продолжил обучение и с отличием окончил университет два года спустя, а в 1904 – 1905 годах занимался также на историко-филологическом факультете.
Вскоре по инициативе Бугаева возникает литературный кружок «Аргонавты», объединивший молодых поэтов-символистов Московского университета. Туда вошли Эллис (Л. Л. Кобылинский), А. С. Петровский, С. М. Соловьев, В. В. Владимиров, М. И. Сизов, также в деятельности кружка участвовали художники, философы, музыканты. Сам Борис Бугаев начал использовать псевдоним Андрей Белый.
В эти годы публикуются первые произведения Андрея Белого в созданном им жанре «симфоний», где прозаическое повествование строится по законам симфонической музыкальной формы (1-я симфония «Северная, героическая» 1900; 2-я симфония «Драматическая» 1902). С 1903 года Андрей Белый переписывается с Александром Блоком. В том же году впервые публикуются его стихи: цикл «Призывы» напечатан в третьем выпуске альманаха «Северные цветы».
В 1904 году Андрей Белый публикует свой первый поэтический сборник «Золото в лазури». С этого же года Белый – постоянный сотрудник основного символистского журнала «Весы». Он лично знакомится с семьей Блока. С 1905 года Андрей Белый живет в Петербурге. Развитие отношений с Любовью Блок (Менделеевой) привело к драматическому развитию событий. В августе 1906 года Андрей Белый вызвал Александра Блока на дуэль, а год спустя вызов послал уже Блок Белому, но в обоих случаях поединки не состоялись. После того, как Андрей Белый напечатал рассказ «Куст», в котором Любовь Дмитриевна увидела отражение их истории, она настояла на разрыве всех отношений. Однако переписка между Белым и Блоком продолжалась до самой смерти Блока и составила важнейшую часть эпистолярного наследия Серебряного века.
С осени 1906 по весну 1907 года Андрей Белый совершает поездку за границу, живет в Мюнхене и Париже, изучает живопись, интенсивно общается с Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус. В последующие несколько лет он становится одним из самых активных участников литературной жизни в России, выступает с критическими и теоретическим статьями о символистской поэзии, принимает участие в диспутах, сотрудничает с журналами и издательствами, участвует в работе литературных организаций (Общество свободной эстетики, Московский литературно-художественный кружок, Дом песни).
В 1909 году выходят вторая и третья книги его стихов – «Пепел» и «Урна». Андрей Белый задумывает создать эпическую трилогию о философии русской истории «Восток или Запад». Первой частью этого нереализованного до конца замысла стал опубликованный в 1909 году роман «Серебряный голубь». В том же году он знакомится с Анной Тургеневой (Асей), племянницей Ивана Тургенева. Они совершают путешествие по Сицилии, Тунису, Египту и Палестине. В 1912 году Андрей Белый и Ася Тургенева в Германии знакомятся с мистиком Рудольфом Штейнером, создателем антропософии. Они глубоко проникаются этим учением, слушают лекции Штейнера и участвуют в строительстве антропософского храма в швейцарском Дорнахе. Андрей Белый часто возвращается в Дорнах и порой подолгу там живет, Ася Тургенева остается в общине Штейнера насовсем. В 1912–1916 годах Андрей Белый прослушал свыше 400 лекций Штейнера. В 1913 году Белый становится одним из основателей Антропософского общества в Москве. В 1915 году он пишет исследование «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности».
В 1911 – 1913 годах Андрей Белый пишет свой знаменитый роман «Петербург». Первые два с половиной года Первой мировой он проводит в Швейцарии в антропософской общине. Затем получает уведомление о призыве на военную службу и через Францию, Англию и Норвегию возвращается в Россию, но в армию не попадает, так как сначала ему предоставили отсрочку, а потом произошла Февральская революция.
Андрей Белый приветствовал эту революцию, как и последующую Октябрьскую, видя в них возможность выхода России на новую стадию духовного развития. О его принятии революции свидетельствует поэма «Христос воскрес». Несмотря на многочисленные бытовые трудности в первые послереволюционные годы Андрей Белый не покидает страну. Он откликается на призыв начать культурно-просветительскую работу в массах и выступает как лектор и педагог. Ведет занятия по теории поэзии с молодыми писателями в Пролеткульте, издает журнал «Записки мечтателей», становится одним из организаторов Вольной философской организации (ВОЛЬФИЛЫ).
В 1921 году Андрей Белый отправляется в Берлин с целью восстановить отношения со Штейнером и Асей Тургеневой, однако это ему не удается. Ася говорит ему, что они должны расстаться навсегда.
В Германии Белый провел два года, работал редактором русского альманаха «Эпопея», выпустил более десятка своих книг, как новых, так и переизданных, совместно с Горьким и Ходасевичем издавал журнал «Беседа». В октябре 1923 года Андрей Белый вернулся в Москву.
В России Андрей Белый начинает работать над драматической версией романа «Петербург». В результате премьера созданной им пьесы «Гибель сенатора» прошла 14 ноября 1925 года во Втором МХАТе с Михаилом Чеховым в главной роли. Также он пишет роман, который первоначально должен был называться «Слом». Работа над романом длилась несколько лет, и он превратился в трилогию «Москва» («Московский чудак» 1926, «Москва под ударом» 1926 и «Маски» 1932).
Весной 1925 года Андрей Белый и его жена Клавдия Васильева снимают две комнаты в подмосковном поселке Кучино, где живут, изредка выезжая в столицу, в Ленинград и в Коктебель к Волошину. В 1927 – 1929 годах Андрей Белый совершил поездки в Грузию и Армению, о которых рассказал в путевых дневниках. Наиболее значительным произведением последних лет его жизни стала автобиографическая трилогия («На рубеже двух столетий» 1930, «Начало века» 1933, «Между двух революций» 1934).
Умер Андрей Белый в Москве 8 января 1934 года.
Чем знаменит
Андрей Белый стал не только одним из выдающихся поэтов русского символизма, но также и его ведущим теоретиком и литературным критиком. Его романы «Серебряный голубь» (1909) и «Петербург» (1913) – лучшие образцы символистской прозы в русской литературе. Его творчество повлияло на многих авторов следующего поколения, как в поэзии, так и в прозе, от Владимира Маяковского до Бориса Пильняка.
О чем надо знать
Андрей Белый был основателем отечественного стиховедения. Он стремился к объективному изучению стиха, основанному на статистических подсчетах. Результаты своих исследований он представил в статьях о ритме четырехстопного ямба, опубликованных в сборнике «Символизм» в 1910 году. Эта книга определила развитие русского стиховедения в 1910-е – 1920-е годы и стала причиной того, что исследования, основанные на точных подсчетах, в стиховедении стали называть «русским методом». Вторая книга Андрея Белого по стиховедению «Ритм как диалектика» вышла в 1929 году. Анализу стиховедческих работ Андрея Белого посвящена статья Михаила Гаспарова «Белый-стиховед и Белый-стихотворец».
Прямая речь
Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез —
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.
Пусть в небе — и кольца Сатурна,
И млечных путей серебро,—
Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро!
И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия,—
Мессия грядущего дня!
Андрей Белый «Родине», август 1917
Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее. Джемс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джемс Джойс – ученик Андрея Белого. Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый создал больше, чем все старшее поколение этой школы, – Брюсов, Мережковские, Сологуб и др. Он перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения. Мы, авторы этих посмертных строк о Белом, считаем себя его учениками.
Б. Л. Пастернак, Б. А. Пильняк, Г. А. Санников «Андрей Белый» (некролог) // газета «Известия» 9 января 1934 года
Голубые глаза и горячая лобная кость —
Мировая манила тебя молодящая злость.
И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.
На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!
Как снежок на Москве заводил кавардак гоголек:
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...
Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...
Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.
Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь,
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь?
Прямизна нашей речи не только пугач для детей —
Не бумажные дести, а вести спадают людей.
Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.
На коленях держали для славных потомков листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.
Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.
Да не спросят тебя молодые, грядущие те.
Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте...
Стихотворение Осипа Мандельштама, посвященное памяти Андрея Белого
10 фактов об Андрее Белом
- Изначально Борис Бугаев хотел взять псевдоним Борис Буревой, но его отговорил старший товарищ, переводчик Михаил Соловьев («будут каламбурить – Бори вой»). Он же придумал вариант «Андрей Белый».
- Иногда Андрей Белый использовал псевдоним 2Б, означавший «Борис Бугаев».
- Первая «Северная» симфония Андрея Белого была, по его словам, создана как импровизация на музыку Грига.
- В 1920-е годы Андрей Белый усиленно занимался кардинальной переделкой своих старых стихов. Владимир Пяст шутил, что нужно создать «Общество защиты творений Андрея Белого от жестокого к ними обращения». В результате, например, многие стихи из второго издания сборника «Пепел» (1929) были изменены до неузнаваемости. Белый потом говорил, что «Пепел» 1909 и 1929 года – две разные книги, отразившие изменения в его мировоззрении и поэтики, произошедшие за двадцать лет.
- В 1921 году, задолго до первых испытания ядерного оружия, Андрей Белый написал строчки: «Мир – рвался в опытах Кюри / Атомной, лопнувшею бомбой».
- В последние годы жизни Андрей Белый также работал над двумя книгами, которые не рассчитывал напечатать в СССР. Оставшийся незаконченным философский труд «История становления самосознающей души» был частично опубликован в книге Андрея Белого «Душа самосознающая» в 1999 году, а «Воспоминания о Штейнере» вышли в свет в Париже в 1982 году.
- Владимир Набоков называл роман «Петербург» «дивным полетом воображения» и лучшим романом XX века после «Улисса».
- После смерти Андрея Белого его мозг был передан для исследования в Институт мозга в Москве (ныне Отдел исследований мозга Научного центра неврологии РАМН).
- Именем Андрея Белого названа старейшая независимая литературная премия в России.
- Всемирный центр антропософского движения в Дорнахе, где долгое время провел Андрей Белый, действует до сих пор. Сейчас в мире насчитывается около 50 тысяч приверженцев антропософского учения.
Материалы об Андрее Белом
Статья об Андрее Белом в русской Википедии
Андрей Белый в проекте «Хронос»
Статья об Андрее Белом в энциклопедии «Кругосвет»
Произведения в библиотеке Максима Мошкова