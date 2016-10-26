Мемория. Андрей Белый

26 октября 1880 года родился поэт и писатель Андрей Белый

Личное дело

Андрей Белый (настоящее имя Борис Николаевич Бугаев, 1880 – 1934) родился в Москве, в семье выдающегося математика Николая Бугаева. С 15 лет начал писать стихи, лирическую прозу, фантастические и сказочные произведения, драмы. В 1899 году окончил Поливановскую гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.

Испытывая интерес к достижениям физики, химии и биологии, Борис, тем не менее, с не меньшей силой увлекается искусством, проблемами философии и эстетики. В 1901 году, по его воспоминаниям, он окончательно понимает, что должен связать свою жизнь с литературным творчеством. «Я осознаю впервые отчетливо, что мой путь – не путь науки и что естественный факультет – лишь случайная веха моего развития». Тем не менее он продолжил обучение и с отличием окончил университет два года спустя, а в 1904 – 1905 годах занимался также на историко-филологическом факультете.

Вскоре по инициативе Бугаева возникает литературный кружок «Аргонавты», объединивший молодых поэтов-символистов Московского университета. Туда вошли Эллис (Л. Л. Кобылинский), А. С. Петровский, С. М. Соловьев, В. В. Владимиров, М. И. Сизов, также в деятельности кружка участвовали художники, философы, музыканты. Сам Борис Бугаев начал использовать псевдоним Андрей Белый.

В эти годы публикуются первые произведения Андрея Белого в созданном им жанре «симфоний», где прозаическое повествование строится по законам симфонической музыкальной формы (1-я симфония «Северная, героическая» 1900; 2-я симфония «Драматическая» 1902). С 1903 года Андрей Белый переписывается с Александром Блоком. В том же году впервые публикуются его стихи: цикл «Призывы» напечатан в третьем выпуске альманаха «Северные цветы».

В 1904 году Андрей Белый публикует свой первый поэтический сборник «Золото в лазури». С этого же года Белый – постоянный сотрудник основного символистского журнала «Весы». Он лично знакомится с семьей Блока. С 1905 года Андрей Белый живет в Петербурге. Развитие отношений с Любовью Блок (Менделеевой) привело к драматическому развитию событий. В августе 1906 года Андрей Белый вызвал Александра Блока на дуэль, а год спустя вызов послал уже Блок Белому, но в обоих случаях поединки не состоялись. После того, как Андрей Белый напечатал рассказ «Куст», в котором Любовь Дмитриевна увидела отражение их истории, она настояла на разрыве всех отношений. Однако переписка между Белым и Блоком продолжалась до самой смерти Блока и составила важнейшую часть эпистолярного наследия Серебряного века.

С осени 1906 по весну 1907 года Андрей Белый совершает поездку за границу, живет в Мюнхене и Париже, изучает живопись, интенсивно общается с Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус. В последующие несколько лет он становится одним из самых активных участников литературной жизни в России, выступает с критическими и теоретическим статьями о символистской поэзии, принимает участие в диспутах, сотрудничает с журналами и издательствами, участвует в работе литературных организаций (Общество свободной эстетики, Московский литературно-художественный кружок, Дом песни).

В 1909 году выходят вторая и третья книги его стихов – «Пепел» и «Урна». Андрей Белый задумывает создать эпическую трилогию о философии русской истории «Восток или Запад». Первой частью этого нереализованного до конца замысла стал опубликованный в 1909 году роман «Серебряный голубь». В том же году он знакомится с Анной Тургеневой (Асей), племянницей Ивана Тургенева. Они совершают путешествие по Сицилии, Тунису, Египту и Палестине. В 1912 году Андрей Белый и Ася Тургенева в Германии знакомятся с мистиком Рудольфом Штейнером, создателем антропософии. Они глубоко проникаются этим учением, слушают лекции Штейнера и участвуют в строительстве антропософского храма в швейцарском Дорнахе. Андрей Белый часто возвращается в Дорнах и порой подолгу там живет, Ася Тургенева остается в общине Штейнера насовсем. В 1912–1916 годах Андрей Белый прослушал свыше 400 лекций Штейнера. В 1913 году Белый становится одним из основателей Антропософского общества в Москве. В 1915 году он пишет исследование «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности».

В 1911 – 1913 годах Андрей Белый пишет свой знаменитый роман «Петербург». Первые два с половиной года Первой мировой он проводит в Швейцарии в антропософской общине. Затем получает уведомление о призыве на военную службу и через Францию, Англию и Норвегию возвращается в Россию, но в армию не попадает, так как сначала ему предоставили отсрочку, а потом произошла Февральская революция.

Андрей Белый приветствовал эту революцию, как и последующую Октябрьскую, видя в них возможность выхода России на новую стадию духовного развития. О его принятии революции свидетельствует поэма «Христос воскрес». Несмотря на многочисленные бытовые трудности в первые послереволюционные годы Андрей Белый не покидает страну. Он откликается на призыв начать культурно-просветительскую работу в массах и выступает как лектор и педагог. Ведет занятия по теории поэзии с молодыми писателями в Пролеткульте, издает журнал «Записки мечтателей», становится одним из организаторов Вольной философской организации (ВОЛЬФИЛЫ).

В 1921 году Андрей Белый отправляется в Берлин с целью восстановить отношения со Штейнером и Асей Тургеневой, однако это ему не удается. Ася говорит ему, что они должны расстаться навсегда.

В Германии Белый провел два года, работал редактором русского альманаха «Эпопея», выпустил более десятка своих книг, как новых, так и переизданных, совместно с Горьким и Ходасевичем издавал журнал «Беседа». В октябре 1923 года Андрей Белый вернулся в Москву.

В России Андрей Белый начинает работать над драматической версией романа «Петербург». В результате премьера созданной им пьесы «Гибель сенатора» прошла 14 ноября 1925 года во Втором МХАТе с Михаилом Чеховым в главной роли. Также он пишет роман, который первоначально должен был называться «Слом». Работа над романом длилась несколько лет, и он превратился в трилогию «Москва» («Московский чудак» 1926, «Москва под ударом» 1926 и «Маски» 1932).

Весной 1925 года Андрей Белый и его жена Клавдия Васильева снимают две комнаты в подмосковном поселке Кучино, где живут, изредка выезжая в столицу, в Ленинград и в Коктебель к Волошину. В 1927 – 1929 годах Андрей Белый совершил поездки в Грузию и Армению, о которых рассказал в путевых дневниках. Наиболее значительным произведением последних лет его жизни стала автобиографическая трилогия («На рубеже двух столетий» 1930, «Начало века» 1933, «Между двух революций» 1934).

Умер Андрей Белый в Москве 8 января 1934 года.

Чем знаменит

Андрей Белый стал не только одним из выдающихся поэтов русского символизма, но также и его ведущим теоретиком и литературным критиком. Его романы «Серебряный голубь» (1909) и «Петербург» (1913) – лучшие образцы символистской прозы в русской литературе. Его творчество повлияло на многих авторов следующего поколения, как в поэзии, так и в прозе, от Владимира Маяковского до Бориса Пильняка.

О чем надо знать

Андрей Белый был основателем отечественного стиховедения. Он стремился к объективному изучению стиха, основанному на статистических подсчетах. Результаты своих исследований он представил в статьях о ритме четырехстопного ямба, опубликованных в сборнике «Символизм» в 1910 году. Эта книга определила развитие русского стиховедения в 1910-е – 1920-е годы и стала причиной того, что исследования, основанные на точных подсчетах, в стиховедении стали называть «русским методом». Вторая книга Андрея Белого по стиховедению «Ритм как диалектика» вышла в 1929 году. Анализу стиховедческих работ Андрея Белого посвящена статья Михаила Гаспарова «Белый-стиховед и Белый-стихотворец».

Прямая речь

Сухие пустыни позора,

Моря неизливные слез —

Лучом безглагольного взора

Согреет сошедший Христос.

Пусть в небе — и кольца Сатурна,

И млечных путей серебро,—

Кипи фосфорически бурно,

Земли огневое ядро!

И ты, огневая стихия,

Безумствуй, сжигая меня,

Россия, Россия, Россия,—

Мессия грядущего дня!

Андрей Белый «Родине», август 1917

Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, А. Белый делал это полнее и совершеннее. Джемс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джемс Джойс – ученик Андрея Белого. Придя в русскую литературу младшим представителем школы символистов, Белый создал больше, чем все старшее поколение этой школы, – Брюсов, Мережковские, Сологуб и др. Он перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения. Мы, авторы этих посмертных строк о Белом, считаем себя его учениками.

Б. Л. Пастернак, Б. А. Пильняк, Г. А. Санников «Андрей Белый» (некролог) // газета «Известия» 9 января 1934 года

Голубые глаза и горячая лобная кость —

Мировая манила тебя молодящая злость.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,

Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,

Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголек:

Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,

Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей

Под морозную пыль образуемых вновь падежей.

Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь,

Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь?

Прямизна нашей речи не только пугач для детей —

Не бумажные дести, а вести спадают людей.

Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,

Налетели на мертвого жирные карандаши.

На коленях держали для славных потомков листы,

Рисовали, просили прощенья у каждой черты.

Меж тобой и страной ледяная рождается связь —

Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.

Да не спросят тебя молодые, грядущие те.

Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте...

Стихотворение Осипа Мандельштама, посвященное памяти Андрея Белого

10 фактов об Андрее Белом

Изначально Борис Бугаев хотел взять псевдоним Борис Буревой, но его отговорил старший товарищ, переводчик Михаил Соловьев («будут каламбурить – Бори вой»). Он же придумал вариант «Андрей Белый».

Иногда Андрей Белый использовал псевдоним 2Б, означавший «Борис Бугаев».

Первая «Северная» симфония Андрея Белого была, по его словам, создана как импровизация на музыку Грига.

В 1920-е годы Андрей Белый усиленно занимался кардинальной переделкой своих старых стихов. Владимир Пяст шутил, что нужно создать «Общество защиты творений Андрея Белого от жестокого к ними обращения». В результате, например, многие стихи из второго издания сборника «Пепел» (1929) были изменены до неузнаваемости. Белый потом говорил, что «Пепел» 1909 и 1929 года – две разные книги, отразившие изменения в его мировоззрении и поэтики, произошедшие за двадцать лет.

В 1921 году, задолго до первых испытания ядерного оружия, Андрей Белый написал строчки: «Мир – рвался в опытах Кюри / Атомной, лопнувшею бомбой».

В последние годы жизни Андрей Белый также работал над двумя книгами, которые не рассчитывал напечатать в СССР. Оставшийся незаконченным философский труд «История становления самосознающей души» был частично опубликован в книге Андрея Белого «Душа самосознающая» в 1999 году, а «Воспоминания о Штейнере» вышли в свет в Париже в 1982 году.

Владимир Набоков называл роман «Петербург» «дивным полетом воображения» и лучшим романом XX века после «Улисса».

После смерти Андрея Белого его мозг был передан для исследования в Институт мозга в Москве (ныне Отдел исследований мозга Научного центра неврологии РАМН).

Именем Андрея Белого названа старейшая независимая литературная премия в России.

Всемирный центр антропософского движения в Дорнахе, где долгое время провел Андрей Белый, действует до сих пор. Сейчас в мире насчитывается около 50 тысяч приверженцев антропософского учения.

Материалы об Андрее Белом

Статья об Андрее Белом в русской Википедии

Андрей Белый в проекте «Хронос»

Статья об Андрее Белом в энциклопедии «Кругосвет»

Произведения в библиотеке Максима Мошкова

Аудиозапись чтения Андреем Белым своего стихотворения