Минобороны назвало слухами заход «Адмирала Кузнецова» в испанский порт

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал спекуляциями сообщения иностранных СМИ о якобы планировавшемся заходе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в испанский порт Сеута, говорится в пресс-релизе Минобороны.

Конашенков пояснил, что силовое ведомство не отправляло испанским властям никаких запросов на заход указанного судна в Сеуту для дозаправки. По его словам, «российская корабельная авианосная группа полностью обеспечена необходимыми запасами материальных ресурсов для выполнения задач в дальней океанской и морской зоне в автономном режиме».

Представитель Минобороны добавил, что ранее рассматривалась возможность «делового захода» некоторых российских кораблей или судна обеспечения в испанский порт после прохождения пролива Гибралтар по согласованию с властями страны.

Но 26 октября «представители испанского руководства сообщили, что из-за давления на них со стороны США и НАТО заход российских кораблей в порт Сеута нецелесообразен».

Конашенков заверил, что сложившаяся ситуация не окажет никакого влияния на планы передвижения корабельной авианосной группы по утвержденному маршруту.