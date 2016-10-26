МТС и «Мегафон» сделали роуминг дорогим

Два крупнейших российских оператора сотовой связи отказались от дешевого роуминга и изменили правила взимания оплаты за его использование своими клиентами. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, с 25 октября компания МТС начала брать с новых пользователей тарифов «Smart», «Smart Nonstop» и «Smart безлимитище» ежесуточную плату за услуги связи в роуминге по России в размере 15 рублей. До этого в поездках по России на этих тарифах действовали «домашние» расценки.

При этом представитель МТС Дмитрий Солодовников пояснил, что к такой мере оператор прибегнул вынужденно, в частности, чтобы инвестировать средства в развитие сетей связи. Он добавил, что те абоненты, которые уже пользуются этими тарифами, изменения оплаты роуминга не затронут.

Другой оператор сотовой связи — «Мегафон» — отключил новым абонентам возможность подключения опции «Соседние страны», которая позволяла клиентам дешево звонить в роуминге из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Те, кто подключил эту опцию ранее, смогут пользоваться ей на прежних условиях.

Эксперты издания предполагают, что нововведения МТС и «Мегафона» нацелены на увеличение денежного сбора со своих абонентов и, как следствие, увеличение собственного дохода компаний.