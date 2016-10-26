По факту задымления в Сколково проведут проверку

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что по факту задымления в Сколково, в результате которого пришлось эвакуировать участников форума «Открытые инновации», будет проведена проверка. Об этом пишет ТАСС.

«Здание только открылось, поэтому не обошлось без технических неполадок. Сработала противопожарная сигнализация, проблема была быстро устранена», — сказал Дворкович, отметив также, что будут выяснены причины случившегося.

26 октября работа форума была приостановлена из-за короткого замыкания. Пленарная сессия была прервана, а его участники, включая премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, были эвакуированы.