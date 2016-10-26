Эксперт Сергей Романчук: Люди культуры не могут отстаивать свои права отдельно от общества

Следовало бы вести речь не только о цеховой солидарности представителей культуры, но и о гражданской солидарности. Так отреагировал на своей странице в Facebook на выступление руководителя театра «Сатирикон» Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia, комментируя выступление Константина Райкина.

«Константин Райкин – великий мастер. Это выступление недостаточно читать, это надо видеть, причём это, конечно, надо бы было видеть вживую: кто был на его спектаклях, тот поймёт. Это Великая Речь.

Но где же вы были, мастера культуры, в декабре 2011 и мае 2012? Неужели тогда вам не было кристально ясно, что не бывает диктатуры без насилия и цензуры?! Конституция была попрана, а вы думали каждый о своём театре, о том, что ну именно за Вами же ещё не пришли. Некоторые пошли дальше. Отчего бы не продать своё лицо и свою харизму за минуты позора доверенного лица и не обеспечить свой коллектив, дело жизни, деньгами на следующие год, два, три, а, может быть, даже на пять лет?!