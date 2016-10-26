Эксперт Сергей Романчук: Люди культуры не могут отстаивать свои права отдельно от общества
Следовало бы вести речь не только о цеховой солидарности представителей культуры, но и о гражданской солидарности. Так отреагировал на своей странице в Facebook на выступление руководителя театра «Сатирикон» Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia, комментируя выступление Константина Райкина.
«Константин Райкин – великий мастер. Это выступление недостаточно читать, это надо видеть, причём это, конечно, надо бы было видеть вживую: кто был на его спектаклях, тот поймёт. Это Великая Речь.
Но где же вы были, мастера культуры, в декабре 2011 и мае 2012? Неужели тогда вам не было кристально ясно, что не бывает диктатуры без насилия и цензуры?! Конституция была попрана, а вы думали каждый о своём театре, о том, что ну именно за Вами же ещё не пришли. Некоторые пошли дальше. Отчего бы не продать своё лицо и свою харизму за минуты позора доверенного лица и не обеспечить свой коллектив, дело жизни, деньгами на следующие год, два, три, а, может быть, даже на пять лет?!
Но как вам было не жалко страны? Я вот всегда хотел задать этот вопрос тогда. В голове не укладывалось. Быть смелым в СССР, но абсолютным трусом в тогда ещё не до конца несвободной России, причём на склоне лет, как это, почему, зачем?! Как можно было не видеть колебаний, не ощущать дрожи общественной ткани: камушек на весы с другой стороны и "лучшие люди страны с белыми лентами" так ими и остаются, злодей Чуров идёт в отставку, проводятся новые выборы, Россия идёт дорогой прогресса.
Вместо этого "своя рубашка ближе к телу". Некоторых эта позиция довела уже до совершеннейшего безумия, эти когда-то великие имена. Ну как можно было разменять вечность на преходящее материальное благополучие и позор?! Как можно было принести в жертву Будущее детей своих? Ладно, не важны дети, ну зрители-то вам нужны?
Константин Аркадьевич, к счастью, сохранился. Цеховая солидарность – это очень достойно. Ну, а гражданская?! Она-то где? Почему было не собраться вместе и не заявить? Тайна сия велика и не подвластна пониманию простого смертного. Собрались отстаивать свои права отдельно от общества. И вот уже имя Сталина снова в почете. И вот уже нормально про газовые камеры и абажуры.
А речь – потрясающая», – убежден Сергей Романчук.
С призывом к коллегам об объединении для противодействия нападкам на искусство, которые происходят под предлогом «борьбы за нравственность», народный артист России, руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин выступил 24 октября на Всероссийском театральном форуме. Видеозапись этого выступления можно посмотреть в социальной сети Facebook на странице Ассоциации театральных критиков, на сайте радиостанции «Эхо Москвы», а расшифровку – посмотреть на сайте «Медузы».