Экспертиза «Полит.ру»: Чего лишатся россияне при блокировке LinkedIn

Действия Роскомнадзора могут лишить россиян одной из возможностей поддерживать профессиональные контакты с зарубежными специалистами и найти работу за рубежом. Так откликнулся на своей странице в Facebook Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia, на информацию о намерении Роскомнадзора добиться блокировки соцсети LinkedIn.

«Хотели найти работу зарубежом? Поддерживаете сеть профессиональных контактов? А вот, не тут то было! Баста», – написал Сергей Романчук.

«Сеть дурацкая, сказать по правде. ИМХО. У меня в ФБ гораздо больше деловых контактов. И все "деловые" разговоры только в ФБ, а не в LinkedIn с их неудобным интерфейсом. Но как тренд...», – ответила на это Наталья Сидорова, начальник Управления сервисов глобальной безопаности UniCredit Bank.

С нею отчасти согласился Андрей Шелиханов, частный предприниматель: «Это да, но линкедин является важным источником первичных контактов и к слову, роль визитной карточки играет вполне себе успешно».

Политолог и журналист Георгий Бовт оценил происходящее более пессимистично: «Первый пошел. Далее гугл, твиттер и фейсбук». В то же время читатели его страницы отметили, что блокировки могут без особых усилий обходиться.

О том, что Роскомнадзор подал иск о блокировке LinkedIn из-за сообщений СМИ об утечках персональных данных ее пользователей, стало известно 26 октября. Как заявил информационному агентству «Интерфакс» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, Роскомнадзор «просто реагирует на сообщения в СМИ, которые касаются проблем с безопасностью персональных данных российских граждан».

По его слова, до обращения в суд Роскомнадзор направил в LinkedIn «два письма с просьбой предоставить сведения об исполнении ими закона о локализации персональных данных на территории РФ» и получил «две отписки». 4 августа Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке соцсети, 10 ноября Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию LinkedIn на это решение.