В антикризисном плане на 2017 год предусмотрена поддержка строительства

Правительство в 2017 году планирует поддержать несколько отраслей промышленности. В антикризисном плане кабмина планируется выделение средств на автомобилестроение, машиностроение, строительство и экспортные программы, рассказал министр экономического развития Алексей Улюкаев, передает RNS.

«Это те отрасли, которые находятся традиционно в сфере нашего внимания: это автомобилестроение, это транспортное машиностроение, легкая промышленность, это строительство, прежде всего жилищное строительство, и, возможно, поддержка специальных экспортных программ», — заявил министр журналистам перед выступлением в Совете Федерации.

В Совфеде Улюкаев рассказал о параметрах бюджета на 2017 год и о прогнозах министерства.

Как сообщает РИА Новости, обновленный прогноз Минэкономразвития РФ предполагает, что доллар будет стоить в 2017 году 67,5 рубля, через год - 68,7 рубля и 71,1 рубля в 2019 году. Министерство ожидает роста ВВП в 2017 году на 0,6%.