Путин рассказал об ожидаемой отдаче от вливаний в Крым

Президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта заявил, что вложенные в Крым деньги должны давать максимальную отдачу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, в первую очередь мы должны сосредоточиться на самых чувствительных для граждан вопросах — на модернизации социальной инфраструктуры, обновлении транспортной сферы, создании новых рабочих мест. При этом необходимо грамотно распределять финансовые ресурсы, добиваться того, чтобы вложенные средства давали максимальную отдачу», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на большую проведенную работу, многие вопросы еще не решены. Путин напомнил, что существующие проблемы «копились годами, если не сказать десятилетиями».

Российский лидер сообщил, что рассчитывает на соблюдение сроков строительства Керченского моста.

«В сжатые сроки сняты вопросы энергетической, водной блокады полуострова, хорошими темпами идет строительство транспортного перехода через Керченский пролив», — сказал Путин.