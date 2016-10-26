26 октября 2016, 11:48
Появилось видео с места столкновения микроавтобуса и грузовиков в Подмосковье
В сети появились видеозаписи с места крупной аварии в районе подмосковного города Домодедово.
Авария произошла утром. Микроавтобус Volkswagen, который двигался по трассе М4 со скоростью не менее 100 км/ч, на 36-м километре дороги столкнулся с грузовиком, тот врезался в другой большегруз.
В результате погибли семь человек, двое госпитализированы. На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб.
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