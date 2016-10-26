Появилось видео с места столкновения микроавтобуса и грузовиков в Подмосковье

В сети появились видеозаписи с места крупной аварии в районе подмосковного города Домодедово.

Авария произошла утром. Микроавтобус Volkswagen, который двигался по трассе М4 со скоростью не менее 100 км/ч, на 36-м километре дороги столкнулся с грузовиком, тот врезался в другой большегруз.

В результате погибли семь человек, двое госпитализированы. На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб.