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26 октября 2016, 19:50
интернет Минкомсвязи социальные сети

Минкомсвязи предположило у зарубежных компаний схожие с LinkedIn нарушения

Минкомсвязи
Минкомсвязи

Глава российского министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что вслед за социальной сетью LinkedIn ожидает выявления схожих случаев неисполнения закона о хранении персональных данных и в других зарубежных компаниях, работающих в России, передает РИА Новости.

По словам Никифорова, после вступления в силу закона о хранении персональных данных «его соблюдение будет все чаще и чаще проверяться безотносительно того, что это за компания» — российская или зарубежная, — поэтому случаев выявления нарушений будет больше.

«Если закон не исполняется, есть ответственность», — предупредил министр.

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор подал в суд прошение о блокировке доступа к сайту деловой соцсети LinkedIn в России в связи с нарушением закона о хранении персональных данных. Комментируя это сообщение, представители социальной сети заверили, что находятся в контакте с российским надзорным ведомством, занимаясь урегулированием вопросов локализации данных.

Руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк» Сергей Романчук считает, что блокировка LinkedIn лишит россиян возможности контактировать с зарубежными специалистами и искать работу в других странах.

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