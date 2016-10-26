Роскомнадзор объяснил свое желание заблокировать Linkedin

Роскомнадзор подал иск о блокировке соцсети Linkedin из-за сообщений СМИ об утечках персональных данных ее пользователей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

«Мы просто реагируем на сообщения в СМИ, которые касаются проблем с безопасностью персональных данных российских граждан. Так вот, с 2010 года у сети Linkedin происходили крупные скандалы, связанные с утечкой пользовательских данных», — сказал представитель Роскомнадзора.

Он отметил, что его ведомство, до того как обратиться в суд, направило в Linkedin «два письма с просьбой предоставить сведения об исполнении ими закона о локализации персональных данных на территории РФ».

В ответ компания, продолжил Ампелонский, прислала «две отписки».

4 августа Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке соцсети, 10 ноября Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию Linkedin на это решение.