В Минфине допустили введение налога на вклады в банках

В Министерстве финансов России рассматривается вариант налогообложения дохода по банковским вкладам населения. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев во время лекции в Финансовом университете, передает РИА Новости.

«По депозитам есть совершенно исключительный в мировой практике налоговый вычет, когда люди в принципе не платят по депозитам ничего», — сообщил чиновник.

Он привел в пример людей, которые, «имея миллиард рублей на депозите… не платят никаких налогов с доходов своих депозитов».

По словам замминистра, Минфин пока не придумал, как выполнить предложение президента Владимира Путина и отказаться от налогообложения купонов по облигациям. «Поэтому рассматриваем как рабочий вариант уравнивание условий через "сделать всем хуже", то есть все-таки облагать налогами какую-то часть депозита», — рассказал он.

«Я бы не сказал, что есть какой-то законопроект, который положен на бумагу, но мы думаем об этом как об одном из вариантов», — уточнил заместитель министра.