Умер режиссер «На углу, у Патриарших»

В Москве умер режиссер Вадим Дербенев, известный своими картинами «Тайна «Черных дроздов» и сериалом «На углу, у Патриарших». Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе Союза кинематографистов, «Вадим Клавдиевич скончался во вторник, прощание состоится в пятницу в 11 утра в ритуальном зале Центральной клинической больницы».

Режиссеру было 82 года.

Отметим, всего Дебенев снял в качестве оператора снял 17 игровых и документальных фильмов. С 1962 года он работал режиссером-постановщиком студии «Молдова-фильм», а в 1969 году пришел на «Мосфильм». Он работал над такими картинами как «Последний месяц осени», «Тайна «Черных дроздов», «Змеелов», «Охота на сутенера», «Линия защиты».