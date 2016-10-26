СМИ узнали о возможном уходе Джукановича с поста премьера Черногории

Если Демократическая партия социалистов Черногории (ДПС) получит мандат на формирование правительства, действующий премьер-министр Мило Джуканович может покинуть свой пост. Его сменит однопартиец Душко Маркович, пишет сербская газета Blic.

Издание сообщает, что президиум ДПС утвердил кандидатуру Марковича на должность мандатора — ответственного за формирование правительства после выборов.

«Джуканович ранее дважды покидал пост премьер-министра, но возвращался, объясняя это политической необходимостью, так как считал, что его опыт и далее необходим в важных государственных делах», — напоминает газета.

17 октября лидер правящей партии ДПС и действующий премьер-министр Черногории Мило Джуканович сообщил о победе своей партии на парламентских выборах в стране.

Демократическая партия социалистов получила 41,1% голосов избирателей и 35 мандатов в парламенте. Оппозиционный Демократический фронт набрал 20,6% голосов и получил 18 мандатов, умеренно оппозиционная партия «Ключ» — 10,7% и девять мест в парламенте.