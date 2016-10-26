Гендиректор «ВКонтакте» Добродеев возглавит Mail.ru Group

Генеральный директор «ВКонтакте» Борис Добродеев займет должность генерального директора Mail.ru Group в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Новая должность связана с планами главного исполнительного директора (СЕО) компании Дмитрия Гришина «сосредоточиться на инвестициях и стратегии, включая международную экспансию».

«Борис Добродеев примет на себя руководство текущей операционной деятельностью в должности генерального директора. Я продолжу участвовать в управлении в роли председателя совета директоров»", — заявил Гришин.

Ранее Добродеев одновременно с должностью гендиректора «ВКонтакте» занимал пост директора по стратегии и развитию Mail.ru.

3 октября стало известно, что Mail.Ru Group за 30 млн долларов выкупила 100% акций компании-разработчика мобильных игр Pixonic. После слияния независимость бренда Pixonic будет сохранена. CEO Pixonic Филипп Гладков заявил, что объединение позволит усилить направление международной мобильной разработки в компании.