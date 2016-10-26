В аварии на подмосковной автодороге «Дон» погибли семь человек

В результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками в Подмосковье на платном участке автодороги «Дон» погибли семь человек и шестеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

«Столкновение двух грузовиков произошло сегодня утром на автодороге "Дон", после чего в аварийные машины врезался микроавтобус марки Volkswagen. По последним данным, в аварии погибли 7 человек и шесть получили тяжелые травмы», — сообщили агентству.

По данным МЧС, авария произошла на 36-м километре дороги. Движение по ней временно закрыто.