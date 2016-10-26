Соавтор «пакета Яровой» внес проект о лишении прав при отсутствии техосмотра

Сенатор Виктор Озеров — соавтор «пакета [Ирины] Яровой» о тотальной слежке за поведением россиян в интернете — внес в Госдуму законопроект, который вводит штрафы за управление автомашиной, не прошедшей техосмотр. При повторном нарушении водителю будет грозить лишение прав, сообщает ТАСС.

Сейчас Правила дорожного движения запрещают управление автомобилем без техосмотра. Однако наказывать за это можно лишь таксистов или водителей общественного транспорта.

Озеров предлагает штрафовать всех водителей за езду без ТО на сумму от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении он предлагает штрафовать на 5 тысяч рублей или лишать водителя прав на 1-3 месяца.