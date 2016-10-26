Суд вызвал на допрос Дурицкую по делу об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд допросит украинскую модель Анну Дурицкую в качестве свидетеля по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Допрос назначен на 8 ноября. Об этом пишет «Интерфакс».

В ходе судебного заседания 26 октября гособвинитель Мария Семененко после уточнения судьи Юрия Житикова объявила, что Дурицкую необходимо повторно вызвать на допрос по делу.

«Просим вызвать ее на вторник, на восьмое ноября», — отметила Семененко. Суд удовлетворил просьбу прокуроров.

Накануне появилась информация о том, что Дурицкая пока не может быть допрошена ввиду отсутствия сведений о том, получено ли ею извещение о вызове в суд.

Модель находилась рядом с Немцовым на Большом Москворецком мосту в момент его убийства.

Напомним, что Борис Немцов был убит вблизи Кремля 27 февраля 2015 года. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Обвинения предъявлены Зауру Дадаеву, братьям Анзору и Шадиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву.