СМИ анонсировали улаживание претензий ЕС к «Газпрому» до конца недели

Российский «Газпром» избежит штрафа от антимонопольщиков ЕС, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В августе 2012 года Еврокомиссия начала расследование возможного нарушения «Газпромом» антимонопольного законодательства ЕС. В апреле 2015 года Еврокомиссия выдвинула компании официальные обвинения в нарушениях на территории Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии.

«Газпром» поставляет в ЕС около 30% природного газа. По данным источников издания, о соглашении между компанией и ЕС может быть объявлено в пятницу 28 октября.