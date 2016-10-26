МОК лишил бронзы Пекина россиянку Екатерину Волкову

Российская бегунья Екатерина Волкова лишилась бронзовой награды Олимпиады 2008 года в Пекине. Это произошло по результатам повторной проверки допинг-проб, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Волкова завоевала награду в беге на 3000 метров с препятствиями. Золото в том забеге досталось россиянке Гюльнаре Галкиной-Самитовой. Четвертое место заняла россиянка Татьяна Архипова, которой теперь может перейти медаль Волковой.

В пробе Волковой нашли запрещенный туринабол. Помимо россиянки, наград лишились спортсмены из Узбекистана, Белоруссии и Украины.