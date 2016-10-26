Великобритания разместит в Эстонии 800 военнослужащих

В Восточной Европе этой весной разместится британский батальон из 800 военнослужащих, а также танки «Челленджер 2», боевые машины пехоты и беспилотники Соединенного Королевства. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Британские военные начнут размещаться в Эстонии вместе с силами Франции и Дании.

Переброска войск пройдет в рамках первого этапа по усилению группировки НАТО в Восточной Европе.

В сентябре лидеры стран НАТО договорились о размещении 4 тысяч военных в Польше и Прибалтике. Военнослужащие начнут прибывать в первой половине 2017 года. Боевые группы будут поддержаны силами быстрого реагирования НАТО в количестве 40 тысяч человек.

Как сообщает Reuters, силы НАТО могут быть объединены с системой ПРО в Восточной Европе, воздушным патрулированием и защитой от кибер-атак.

Ожидается, что США, Канада и Германия сообщат детали развертывания своих сил сегодня, во время встречи военных лидеров НАТО.