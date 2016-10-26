МАК связал крушение Ми-8 на Ямале с нехваткой топлива

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил о том, что незадолго до крушения вертолета Ми-8 на Ямале поступил сигнал о минимальном остатке топлива. Дозаправиться пилот не смог из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА Новости.

По данным МАК, спустя 1 час и 21 минуту после взлета вертолета был зафиксирован сигнал о минимальном остатке топлива, а еще через четыре минуты значительно снизились высота и скорость полета Ми-8.

«В течение последующих 14 минут полет проходил с многократными интенсивными изменениями по высоте, скорости», — говорится в сообщении авиационного комитета.

В настоящее время, добавили в МАК, анализ зарегистрированной информации продолжается. Ранее стало известно, что у черного ящика разбившегося вертолета не хватило памяти для записи авиакатастрофы.

Напомним, Ми-8 авиакомпании «Скол» с тремя членами экипажа и 19 пассажирами на борту упал 21 октября в Пуровском районе Ямала неподалеку от поселка Уренгой. В результате крушения погибли 19 человек — 16 пассажиров и весь экипаж.

Троих выживших госпитализировали, один из них уже выписан, другой переведен из реанимационного отделения в обычную палату, третьего также собираются перевести.