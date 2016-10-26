Президент увеличил число машин с «мигалками» для Госдумы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении количества специальных световых и звуковых сигналов для Госдумы до 12. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Отныне мигалки будут установлены не на восьми, а на 12 автомобилях, выделенных парламенту. Спецсредства предназначены для высокопоставленных чиновников, которым предоставлена госохрана и в отношении которых применяются прочие меры госзащиты.

Выбирать машины для установки мигалок имеет право председатель Госдумы Вячеслав Володин.

7 сентября президент РФ Владимир Путин разрешил национальной гвардии использовать спецсигналы на автомобилях.