СМИ сообщили о возгорании в самолете во Внуково

В правоохранительных органах рассказали о причине возгорания самолета в столичном аэропорту Внуково. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в органах.

«Там было факеление, а не пожар, то есть сгорание остатков топлива в результате неоднократных попыток завести двигатель. Опасности не было, самолет даже не двинулся с места», — подчеркнул собеседник агентства и заверил, что возгорание быстро потушили.

Ранее СМИ сообщали о возгорании двигателя самолета на взлетно-посадочной полосе в московском Внуково.