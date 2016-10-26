Форум в Сколково возобновил работу после инцидента с эвакуацией

Форум «Открытые инновации» возобновил работу после возгорания, из-за которого было принято эвакуировать участников мероприятия, включая премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«В связи с коротким замыканием произошло возгорание, которое тут же было потушено, но пленарную сессию пришлось прервать для обеспечения безопасности ее участников. В настоящее время форум продолжает работу, Медведев в ближайшее время проведет заседание президиума совета при президенте России по модернизации экономики там же, где и было запланировано — в здании технопарка на втором этаже», — отметили в пресс-службе правительства РФ.

Эвакуация проводилась из-за воспламенения кабеля на верхних этажах технопарка Сколково. В основном зале ощущался запах гари. Сообщается также, что во время одной их сессий ранее произошло отключение электроэнергии. Для устранения неполадки потребовалось около 20 минут.

В мероприятии принимают участие Дмитрий Медведев, вице-премьер Аркадий Дворкович, а также члены правительства и бизнесмены.